前國家煙草局長涉受賄等罪　判囚16年

吉林省長春市中級人民法院周三（21日）一審公開宣判工信部前黨組成員、國家煙草專賣局前黨組書記、局長凌成興，涉嫌受賄超過4,311萬元（人民幣，下同，約4,656萬港元）、並因濫用職權導致國有資產損失逾2.08億元（約2.2億港元）案件，被告受賄罪及國有公司人員濫用職權罪罪成，兩罪併罰判囚16年、罰款400萬元（約432萬港元）。

法院審理查明，凌成興2006年至2023年利用擔任江西省委常委、副省長，中國煙草總公司總經理等職務便利，為相關單位及個人在項目承攬、企業經營等事項上提供幫助，非法收受財物。自2015年，他在促成、審議投資並收購股權過程中徇私舞弊、濫用職權，造成國有資產損失。法院以受賄罪判處被告13年有期徒刑兼罰款，同時以國有公司人員濫用職權罪判囚5年，最終決定執行上述刑期。

中紀委同日另通報，四川省政府黨組成員、副省長、省公安廳長葉寒冰涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查及監察調查。最高人民檢察院亦公布，由於中國建設銀行前黨委委員、副行長章更生涉嫌受賄、違法發放貸款，山東省人民檢察院已作出逮捕決定。