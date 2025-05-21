低空經濟修例增丙類無人機　周五刊憲目標7.18起生效

政府近年推行低空經濟，近期已在不同地方作試點實測。當局今日(21日)公布，推動低空經濟發展的法例修訂建議將於本周五(23日)刊登憲報，以修訂《小型無人機令》(第448G章)及《1995年飛航(香港)令》(第448C章)，新增6項修訂，主要修訂包括增設重量在25公斤至150公斤之間的丙類無人機，修訂令將於5月28日提交立法會，修訂令目標於7月18日開始生效。

《2025年小型無人機(修訂)令》旨在擴闊現行規管制度，以涵蓋重量超過25公斤但不超過150公斤的小型無人機。主要修訂建議包括增設丙類無人機，即重量超過25公斤但不超過150公斤者；要求操作丙類無人機的人士必須事先獲得民航處許可；對丙類無人機實施保險規定；允許按收回全部成本原則徵收法定費用，例如丙類無人機的註冊費；要求進行跨境小型無人機操作的人士，不論小型無人機的重量，均須事先獲民航處許可；以及要求依據民航處事先許可操作的小型無人機，其相關資訊須備存6個月，及須可在香港獲取，以便執法。

另一方面，《2025年〈1995年飛航(香港)令〉(修訂)令》旨在促進各類非傳統航空器在香港的試驗。運輸及物流局建議在第448C章下新增條文，賦權行政長官在指明條件下批准進行非傳統航空器的試驗。長遠而言，政府亦正在研究一套新的專用法例，以規管各類型非傳統航空器。