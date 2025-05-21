不排除公私營合推新鐵路項目　政府研跨境鐵路用內地勞工

政府正大力發展北部都會區，有議員關注當局會否積極研究及實行公私營合作方案，以加快推展北都的鐵路項目。運輸及物流局局長陳美寶今日(21日)表示，政府不排除使用或混合其他方式，為新鐵路項目提供財政支持，又指會認真研究因應跨境鐵路項目的獨特性質，就採用內地勞工作出特定安排。

陳美寶指，為確保北都及其他策略性基建項目按時推展，早日惠及經濟民生，政府會更靈活善用市場資源，及採用更多元的發展模式。現時鐵路項目主要採用「鐵路加物業」模式推展，政府會因應項目的資金差額批出物業發展權，而鐵路公司則會承擔鐵路的設計、建造、營運和維修保養有關的商業風險，認為安排行之有效，但不排除使用或混合其他方式，為新鐵路項目提供財政支持。

她指出，現時由單一機構推展鐵路項目，能夠確保項目設計以至施工等環節互相配合，有助工程設計充分考慮成本效益，滿足運作需要同時亦合理控制成本。若將部分鐵路項目的工程貿然分拆為政府工務工程，或會窒礙工程銜接而未能提升工程效率，亦會增加政府財政負擔。她續指，隨着北都相關工程及其他經濟民生相關的基建工程，政府會相應擴大發債規模，在中期財政預測期的5年內，政府債務與本地生產總值比率將由現時的9.5%升至16.5%，強調屬於穩健和可控的水平。

陳美寶又指，為提速提效推展鐵路項目，政府會繼續透過政策和技術「雙創新」，優化及精簡程序，以節省工程時間和人手。在符合本地情況和法律框架的前提下，政府正積極探討便利跨境鐵路項目，善用內地方式和能力建造。她以港深西部鐵路於后海灣的海底鐵路隧道為例，指由深圳一方以單向掘進施工方法建造，可較有效率和符合成本效益。政府會認真研究因應跨境鐵路項目的獨特性質，就採用內地勞工作出特定安排。

她補充，政府在推展獨立的新鐵路項目或運輸系統時，會考慮引入新的推展單位，一方面可減輕港鐵的壓力，另一方面亦可由新單位引入新技術和帶來更多融資渠道。