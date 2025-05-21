藝術館擴建後破500萬人次參觀　康文署送館藏設計瓷碟作紀念

香港藝術館今日(21日)迎來自2019年擴建重開後的第500萬名參觀者。這位參觀者是來自加拿大的大學生Anabelle Champagne。她與朋友是首次到訪香港藝術館。為紀念這特別時刻，藝術館為她預備館藏設計紀念瓷碟，總館長莫家詠亦親自導賞，介紹展覽。

康文署表示，香港藝術館於2022、2024及2025年3度獲國際藝文刊物《The Art Newspaper》評選為全球百大最受歡迎藝術館之一；2024年全年參觀人次超過176萬，較2023年增長40%。而本地、內地及海外參觀者各佔3分之1，其中逾60%為30歲以下年輕訪客，更有3分之1訪客會重複到訪，反映藝術館在訪客心目中是值得重遊之地。

成立於1962年的香港藝術館，是香港首所公營美術館，現珍藏超過1.95萬件藝術珍品。藝術館在策展上比照古今、中西、本地以至國際，演繹多元萬象的藝術世界，期望以香港視點提供新的角度欣賞傳統，開拓新的體驗和文化涵養，令藝術連結生活。