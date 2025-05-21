安達臣道首置盤被揭鋼筋少　建造商會嚴斥行為　稱情況只佔少數

長實旗下觀塘安達臣道首置盤被揭鋼筋少最多10%，10人涉行賄換取放寬工程質量監管而被廉署拘捕。香港建造商會今日(21日)嚴斥貪污行賄的不法行為，又指行徑嚴重破壞建造業的聲譽，罔顧公眾利益，絕不容忍。立法會房屋事務委員會委員梁文廣則指，事件涉及樓宇結構安全，對業主及市場信心造成雙重打擊，要求政府及發展商立即補救，挽回公眾信心。

香港建造商會初步了解，涉案分判商並非商會會員，對其行為無直接管轄權。然而，商會認為無論涉事公司是否會員，任何違法及違反行業道德的行為均應受到譴責。商會又強調，絕大多數業界同仁秉持高度誠信，少數害群之眾的行為必須受到譴責及懲治，又呼籲所有建築行業從業員以此為鑒，嚴格遵守法律法規及誠信標準，共同維護行業的良好形象。

梁文廣亦說，市民耗資數以百萬港元置業，最基本訴求是居所安全舒適，但事件涉及樓宇結構安全，加上樓市下行壓力，或會打擊銷情。而該樓盤已停工逾半年，勢必延遲入伙時間。他認為，即使屋宇署估計事件對結構沒大的安全隱患，但亦不應為追回時間而趕工，忽視安全要求。

梁建議，政府及承建商盡快識別需要改善的地方，並且補救，並深入調查涉事承辦商的內部管治、人員操守。若發現違規證據，應轉交執法部門跟進。