冀善用啟德郵輪碼頭空間　文體旅局邀請提交意見書

耗資82億港元興建的啟德郵輪碼頭，每逢夏日郵輪淡季便人迹罕至淪為「死場」。文化體育及旅遊局今日(21日)邀請有興趣的商戶和團體，就郵輪碼頭附屬商業區和公共空間的使用提交可行建議，包括傳統零售業務和其他用途，以充分利用有關空間。文體旅局將於下月3日就邀請意向書舉辦簡介會，有興趣的人士須於7月18日前提交意向書。

郵輪碼頭除郵輪營運設施外，亦設有5,600平方米附屬商業區，以及位於天台和2樓的公共空間。文體旅局表示，隨着鄰近的啟德體育園啟用，連接啟德體育園和郵輪碼頭的行人路徑已貫通；碼頭旁「青年驛站」旅舍和青年文化藝術交流空間預計在年內開始營運；碼頭的交通接駁持續提升，期望透過官、商、民合作把握契機，藉嶄新的活動為碼頭帶來更多的人流，開拓商機。

局方續指，歡迎有興趣的商業機構、非牟利團體、文化、創意產業和體育組織，以及青年創業者提交建議，而在考慮蒐集得來的建議時，當局會着重活動如何為郵輪旅客帶來更大便利和更佳體驗、與啟德體育園和「青年驛站」旅舍產生協同效應，以及服務當區居民。文體旅局會因應建議釐定有關空間的未來用途和管理安排，期望提升郵輪碼頭服務大眾的功能。