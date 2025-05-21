受賄逾3千萬人民幣　河北省紀委前副書記判囚12年

江蘇省連雲港市中級人民法院周二（20日）一審公開宣判河北省紀委前副書記、省監委前副主任陳玉祥受賄案，以受賄罪判處他有期徒刑12年，並罰款200萬元（人民幣，下同，約220萬港元），依法追繳其受賄所得財物及孳息，上繳國庫。

經審理查明，2001年至2023年11月，陳玉祥利用擔任河北省紀委紀檢監察幹部培訓中心主任，河北省紀委副廳級紀檢員，河北省監察廳副廳級監察專員，邢台市委常委、市紀委書記、市監委主任，石家莊市委常委、市紀委書記、市監委主任，河北省紀委副書記、省監委副主任等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在項目承攬、企業經營、案件處理等事項上提供幫助，直接或者通過他人非法收受財物共計折合3,000萬多元（約3,300萬港元）。

連雲港市中院認為，被告受賄數額特別巨大，應依法懲處。鑑於其受賄犯罪中有未遂情節，歸案後如實供述自己罪行，主動交代監察機關尚未掌握的大部分犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，涉案贓款贓物及孳息已全部追繳到案，依法可對他從輕處罰，法庭遂作出上述判決。