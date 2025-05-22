局地干預統計數據上報　督察組促整改

國家統計局周二（20日）向江蘇省委、省政府反饋2024年常規統計督察意見中提及，該省統計工作存在一些問題，包括部分地區干預數據上報等。督察組已要求整改，並於3個月內向國家統計局反饋，再向社會公開。

2024年11月22日至12月4日，國家統計局2024年常規統計督察第2統計督察組針對江蘇展開常規統計督察。督察發現，該省統計工作仍然存在5大問題，第一是推動地方各級領導幹部樹立及踐行正確政績觀方面還有差距，個別地區及部門未能充分認識統計造假極端危害性和防治統計造假極端重要性。其次是防治統計造假責任落實不夠到位，統計造假專項治理成效不紮實，有關地區仍存在干預數據上報、授意或指使統計調查對象提供不真實統計資料等問題。

此外，督察亦發現江蘇首輪統計督察整改成效尚不鞏固，部分整改措施落實不到位，推動建立督察整改長效機制、持續鞏固深化督察整改效果仍有差距，而最後兩大問題分別是執行國家統計政令和統計調查制度不規範，以及有企業（項目）統計數據存在失實問題。

針對以上問題，督察組向江蘇省委、省政府提出5大意見建議，第一是推動地方領導幹部牢固樹立及踐行正確政績觀，其次是層層壓實責任，切實推動防範及懲治統計造假、弄虛作假責任落實到位，之後是強化職責履行，縱深推進依法統計依法治統，最後兩點分別是堅持舉一反三，從嚴從實推進督察反饋問題整改，以及嚴格按要求辦理有關統計違紀違法問題線索。