安達臣道首置盤爆貪污醜聞　議員：分判工作不等如分判責任

觀塘安達臣道首置盤捲入建築貪污事件，屋宇署發現地盤內6幢住宅大廈有鋼筋短少、直徑低於要求，甚至鋼筋裝置移位等違規情況，廉政公署已就事件拘捕10名男子，涉地盤分判商以提供利是、送月餅券及夜總會消遣等形式行賄工程監督人員，以換取寬鬆監管鋼筋工程。

工程界議員盧偉國今早(22日)在電台節目表示，批評有關違法行為絕不應該，愚蠢、令人遺憾及憤怒，更會影響行業聲譽。工程雖有分判制度，但分判工作不等如分判責任，總承建商有很大責任。

對於坊間認為分判層數太多會令管理更複雜，更易走漏眼，最多「分三判」。盧認為要視乎工程大小、地盤複雜性等，今次事件涉及法律程序，不宜妄作批評，但按照程序，落鋼筋後要先覆核，再倒石屎，過程中無理由發現不到有人偷工減料。他建議屋宇署加強抽樣檢查，但若造成「一個人開工，很多人監督」，並不健康，需要有適度平衡。

針對屋宇署表示，6座大樓部分鋼筋的位置、粗幼同數量與圖則不符，結構構件主力鋼筋數量比圖則平均少1成以下。工程師學會結構分部前主席陳世昌則表示， 如有關鋼筋數量少於一成，根據安全系數一般可應付，結構安全不構成危險或風險，惟相信整改需時。