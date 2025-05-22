華南進入降雨最強時段　深圳「集中倒水」列車停運

中央氣象台周四（22日）發布強對流天氣藍色預警和大霧黃色預警，指當日江漢、江南、華南進入此輪降雨最強時段。廣東省深圳市周三（21日）開啟「龍舟水」天氣，進入「集中倒水」模式，出現雷雨及8級大風，周三至周五（23日）部分列車停運。另在貴州省大方縣，周四接連發生兩宗山泥傾瀉，有人被困。

據報道，「龍舟水」是廣東省前汛期降雨最多、最為中的時段，今年或有5輪暴雨及2次高溫過程，過去一周降雨已開始增多，集中在粵北、粵西和珠三角部分市縣，雨量最多地區為陽江陽西縣程村鎮，累計逾717毫米。另據預測，湖北、安徽、湖南、江西、廣西等地部分地區周四有100至220毫米大暴雨，這兩天廣西等地或有8級以上雷暴大風或冰雹天氣，廣東等地也可能出現有小時雨量大於20毫米的短時強降雨。

與此同時，內地北方高溫天氣持續，其中甘肅省上月以來平均降水量17.3毫米，較常年同期偏少65.2%，為有紀錄以來最少，截至周二（20日）蘭州、白銀、定西、慶陽、平涼、甘南、隴南、武威及蘭州新區9個市州共39個縣區發生旱情，三大骨幹工程已累計調水2.45億立方米。因連日來高溫乾熱風天氣來襲，河北中南部部分麥區亦出現不同程度乾熱風，對處於生長關鍵期的小麥產生潛在威脅。各級農技人員迅速行動，全力保障小麥產量和質量。