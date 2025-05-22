Cosplay攝影師誘騙性侵多名少女　拍逾1700部影片

台灣傳媒周四（22日）報道，雲林縣一名13歲中學女生遭Cosplay攝影師誘騙性侵後拍下過程，影片更疑被販售圖利。檢警接報後搜索該攝影師在台南市的住處，發現硬碟內有逾1,700部他與其他女子發生性行為的影像。檢方周三（21日）表示，扣案影像數量非常多，初步估計至少10名女性受害。

雲林縣斗六警分局接報後，報請雲林地檢署指揮偵辦，發現一名29歲吳姓男子嫌疑重大，警方持搜索票前往其住處搜索，並扣得數個電腦硬碟及多張記憶卡。檢警分析並還原扣案硬碟，發現內有大量吳男與不同女子性交的影像，經人臉辨識、比對，研判部分人未成年。檢警本月6日持拘票拘提吳男到案，檢方複訊後認為他涉加重強制性交及引誘使少女被拍攝、製造性影像等罪嫌，翌日向雲林地方法院聲請羈押禁見獲准。

據報道，報案少女去年在網上認識吳男並約拍，對方聲稱如無法付錢，可拍攝與他親密行為的影片抵債，少女因而被誘騙拍攝。少女母親得知後非常痛心，立即帶女兒驗傷報警，但半年來在社交網站看到吳男仍逍遙法外，繼續誘騙其他少女。其女兒事後曾在學校收到匿名訊息，稱看到其相關影像，令她不敢上學。檢警呼籲其他被害人勇於出面報案指認，也提醒家長平日多關心子女。