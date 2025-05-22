若大學只列AI為必修科 議員：仲用舊嗰套就只係Hea住做

人工智能(AI)使用愈來愈普及。立法會今日(22日)辯論有關研究進行中小學課程架構改革的議員議案。提出議案的議員田北辰指，若果政府仍用舊思維，只把AI作為大學的必修科，「就只係Hea住做」。

田北辰指AI高速發展改變人類的生活方式，本港學校要如何改變，他以其讀小三的孫女為例，課堂中要做有關屏風效應的實驗，但做了多個模型，老師再評論及講解後，幾乎就下課了，但用AI便可以省下少時間，增加教師與學生的討論。

他又指現時很少學生在課堂上提問，「個個都驚問錯嘢畀人笑，我就唔怕面慒，去問嘢、去學嘢」，而AI便可以令學生敢於發問。

針對課程方面，他認為中小學所有課程應融入AI，提升學生思維，而公開試評核模式亦要改變，考生可以帶任何工具入試場，查任何資料，既然課程框架要變，教師亦要有在職培訓，然而目前只有6,500名老師完成培訓，比率太低，故應要進行職前培訓。

他希望教育界做到無處不AI，教師亦要融入AI教學，若「仲用舊嗰套，AI只列作大學必修科，「咁就只係Hea嚟做」。他又認為應引入更多AI專家及專才來港，推進大學的AI發展。