的士業界擬發起本月第三次請願　要求禁止白牌車

的士業界計劃發起本月內第三次請願。請願由「反對白牌車大聯盟」發起，聯絡人是新界西北的士司機從業員總會主席黃永忠，將於明日(23日)上午10時30分，聯同20名代表到金鐘政府總部集會，並遞交請願信，要求中央協助禁止「滴滴」及「高德地圖」等網約白牌車營運。

的士業界最近一次反白牌車行動，在上周五(16日)，約40名的士車主到金鐘政府總部遞交請願信，指控非法白牌車過去11年來剝削的士生意，令司機收入銳減，忍無可忍下決定示威要求全面取締及監管白牌車。

此外，本月9日，智慧出行聯合商會主席周國强聯同21個的士團體、共38名業界代表，到西九龍政府合署運輸署總部請願。而在請願前三天(6日)，的士車行車主協會永遠會長兼主席鄭克和向港府發公開信，要求政府打擊白牌車，否則業界將不得不採取進一步行動，捍衞其生存權利。

的士業界亦計劃眾籌經費，就政府打擊白牌車不力提起民事訴訟。眾籌發起人小車主捍衛權益關注組發言人林智聰表示，初步向每名車主籌款最少1,000元，目標至少為1000萬港元，往後會繼續增加，具體形式是進行司法覆核，惟要釐清當中兩個問題，包括籌款涉及的法律細節，以及政府提出的網約平台框架具體內容為何。