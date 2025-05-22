東區康健站升格康健中心　葵青康健中心易主原址繼續服務

政府在去年《施政報告》中提出，將更多地區康健站擴充為地區康健中心。當局今日(22日)公布，經公開招標後，向香港復康會批出東區地區康健中心的營運服務合約，將現時的東區地區康健站擴充為東區康健中心，預計今年第四季投入服務。另外，葵青地區康健中心現時的營運服務合約將於今年第三季屆滿，經公開招標後，當局向仁濟醫院董事局批出葵青康健中心的營運服務合約，兩份服務合約均為期三年。

將於今年第四季運作的東區康健中心主中心，地址設於柴灣小西灣富欣道11號小西灣康健綜合大樓，總面積約1,000平方米，較現時的東區康健站增加約三倍。主中心將增設診療室、復康設施和視聽評估室，同時提升健康教育活動的設施。根據營運服務合約，復康會須在營運首年內在同區設立兩間附屬中心，以提高服務可及性。主中心及兩間附屬中心每星期開放6日，每日服務時間至少10小時。

至於轉換營運機構的葵青康健中心，「易主」後其主中心會繼續設於葵涌葵昌路51號九龍貿易中心第二座30樓，提供的主要服務，包括慢性疾病管理和社區復康服務等維持不變，而附屬中心的地點則會更改。根據營運服務合約，仁濟醫院董事局須在營運首年內在同區設立4間附屬中心。主中心及四間附屬中心每星期開放6日，每日服務時間至少10小時。

值得留意的是，葵青康健中心在更換營運機構後，原有會員可繼續使用中心服務，毋須重新登記。基層醫療署會與相關營運機構商討，並落實葵青康健中心的服務及場地交接事宜，確保順利銜接。連同東區康健中心，以及早前公布預計今年內開始營運的中西區地區康健中心和油尖旺地區康健中心，全港地區康健中心的數目將於今年內增至10間。基層醫療署會繼續推行相關的擴充計劃，以期盡早在全港18區設立地區康健中心。