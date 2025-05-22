廣州推「明廚亮灶」　顧客手機實時查看外賣製作

內媒周三（21日）報道，廣東省廣州市市場監督管理局近日指導當地推進「明廚亮灶」建設，只要點擊外賣應用程式中的「明廚亮灶」板塊，就可對商家「雲監工」，通過手機實時查看點單商家後廚情況。廣州由此成為全國首個由政府層面系統性推進食品安全全鏈條監管改革的城市，「明廚亮灶」正逐漸向全國範圍推廣。

廣州市黃埔區某養生茶品牌負責人黃先生表示，覺得上述平台不錯，讓更多沒到其店的顧客對他們有信任感和信賴感，能規範行業一些標準。他又指，門店接入「明廚亮灶」後，顧客對商品質量有了更直觀的感受，品牌曝光量明顯提高，門店可直接受益，明顯看得到流量增加了30%至50%。

據報道，該平台通過開展行業倡導與商戶引導、提供技術保障、全額補貼、流量激勵等多重措施，給商戶更便捷和實惠的體驗。一個多月來，平台加大對「明廚亮灶」的補貼力度，面向夫妻店、社區小店等中小餐飲商戶提供覆蓋硬件設備購置、安裝等費用的全額補貼，首批5,000萬元人民幣（約5,431萬港元）補貼已開始申領。有外賣平台公共事務負責人指出，小微商戶基本上是零成本就可接入「明廚亮灶」。