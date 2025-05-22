威院地盤工疑中暑死　勞工處：事發於遮陽空間　需深究原因

酷熱天氣警告現正生效，夏天酷暑下勞動工作要慎防中暑。昨日（21日）沙田威爾斯親王醫院第二期重建地盤內發生一宗懷疑中暑死亡案件，勞工處副處長(職業安全及健康)馮浩賢今日（22日）表示，處方對昨日的不幸事件感難過，並向死者家屬致慰問，事發原因仍有待調查。對於昨日天氣炎熱但工作暑熱警告未有發出，馮則指過往已與天文台商討改善作微調，強調工作暑熱警告是全港性參考，不可能每個地盤去做，促請不同地盤需做風險評估，以安排不同預防中暑措施。

對於昨日發生的不幸事故，馮浩賢表示，勞工處第一時間去現場做調查，但調查需時，因該地盤本身有做防中暑措施，事發時也是一個遮陽空間，故仍需深入調查研究事發原因。被問及昨日多區氣溫逾攝氏30度，工作暑熱警告是否門檻太高，馮則稱當天文台發出酷熱天氣警告，處方亦會自動發出工作暑熱警告，而過往亦曾被批工作暑熱警告「彈出彈入」做成工友和僱主困惑，處方現已就「落波」問題做微調。

馮表示，處方今年繼續依風險為本準則做巡查，於去年已做超過2.3萬次巡查，並發出1,031個警告，警告內容包括有業界人士無跟指引作風險評估、或無評估紀錄、或無做防中暑相應措施等。馮指，勞工處會繼續加強巡查工作，作相應預防措施，去年亦舉行逾100場講座，提高業界對工作時中暑的認知，並鼓勵業界根據指引推出「行規」，就不同工種需要推出預防中暑措施。

馮又稱，去年本港約30宗中暑工傷個案，近兩年亦無因中暑而發出票控，但強調處方作出巡查後，如發現任何問題，會先警告要求僱主改善，大多僱主均會即時改善，若沒有改善則會檢控有關人士。

此外，職業安全健康局再推出防中暑用品廣助計劃，包括以199港元購冷氣背心、100港元購太陽能風扇等，其中冷氣背心由4月中推出已售出超過2,000件，計劃將於7月18日截止，清涼背心先到先得賣完即止；職業安全健康局總幹事游雯表示，經實測後背心可以協助人體體感溫度降5至6度，強調背心是「希望工友可以一邊透心涼一邊做野。」又建議勞動業界為僱員提供「小飛象」清涼休息站，避免僱員中暑。

而職安局為推廣密閉空間工作安全，推出中小企企業密閉空間安全工作資助計劃2.0、職安健升級企業——密閉空間安全認證計劃等，以協助中小企提升密閉空間工作安全。