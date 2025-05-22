廣西對重金屬污染腐敗倒查10年　闢謠貪官家藏大量金磚

同時擔任廣西壯族自治區涉重金屬環境安全隱患排查整治工作領導小組組長的自治區政府主席藍天立上周五（16日）被通報受查後，廣西瞄準重金屬污染及背後腐敗倒查十年。自治區黨委書記陳剛強調，要重點查處官商勾結、官員腐敗、企業嚴重違法等問題，外界估計至少800名官員和商人被追責問責。

陳剛周二（20日）以上述小組組長的身份，到自治區生態環境廳調研各工作組集中辦公和排查整治工作情況。他同日召開會議，表示解決好涉重金屬環境問題，是當前廣西建好「兩個生態」的重中之重。廣西首次提到非法採礦和涉重金屬污染問題倒查十年專項行動，陳剛稱要把領導幹部腐敗問題和工作履職不到位區分開來，精準問責、嚴肅追責。

藍天立受查後，內地有網民在社交媒體圖文並茂發貼稱：「廣西又一大老虎被收拾，府邸裏好多錢好多金磚啊！怪不得老百姓都愈來愈窮了！錢都到幹部家裏去了。」廣西互聯網闢謠平台周三（21日）公布，經核實上述網傳文章為不實消息，呼籲民眾警惕不明來源的網傳消息，不信謠不傳謠，自覺維護風清氣正的網絡清朗空間。

另外，中國證券監督管理委員會黨委委員、副主席王建軍涉嫌嚴重違紀違法，本月初被通報正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。國務院周三發布任免國家工作人員消息，其中免去王建軍的中國證監會副主席職務。