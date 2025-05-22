政府推無處不旅遊　議員：避免出現客大過主失衡現象

訪港旅客數字上升，但零售餐飲業未見起色，甚至出現「特種兵」旅客。立法會今日（22日）辯論相關的議員議案，有議員直指政府推動無處不旅遊同時要精準容量管理，避免過度擠壓本地市民生活空間，避免出現「客大過主」的失衡現象，亦有議員指政府欠缺旅客及港人外遊數據，業界分析市場時難免出現盲人摸象、難作出超前部署以及精準營銷。

旅遊界議員姚柏良提出「強化香港作為國際旅遊城市樞紐的角色，鞏固其作為世界級首選旅遊目的地的地位」議案，強調必需重視數據驅動決策作用。他指目前政府公開的數據只有入境處及旅發局問卷調查基本數據，欠缺港人外遊數據，核心數據維度例如旅客性別、年齡、出入境模式、流動習慣、內地旅客的省份來源、持有的簽注類型等關鍵指標無從掌握。

他指數據不足，用大數據預測旅客流量也就無從談起，姚柏良表示，業界分析市場時難免出現盲人摸象、難作出超前部署以及精準營銷。

對於早前旅客塞爆萬宜水庫東壩的情況，他指政府積極應對例如解決交通問題、鼓勵錯峰出行，但他強調便利郊遊不等於推動生態遊，要提供更高質素的體驗，期望政府用清晰政策解決發展旅遊及保育的矛盾，要善用香港生態資源，為業界創造條件。

政府推動無處不旅遊，但議員江玉歡認為亦要精準容量管理，避免過度擠壓本地市民生活空間，避免出現「客大過主」的失衡現象。她反問東壩出現擁擠情景，是否體驗政府發展旅遊的目標？五一期間尖沙咀海濱，大部分遊客在有限的範圍駐足，一街之隔的店舖難受惠遊客量，是否存在失衡？

她指要跳出淺層討論，香港旅遊轉型本質是城市治理革新，國際旅遊地標建設必需是在地性為核心，把本土文化、市民生活及旅遊發展深度結合，形成「主客共生」的永續模式。

針對如何吸引旅客，紡織及製衣界議員陳祖恒說：「好多地方都知道，旅客嚟唔嚟、會唔會一嚟再嚟，是取決於城市有沒有令人期待的新事物。放眼周邊城市，旅遊項目一個接一個，7月上海、日本沖繩都有大型主題樂園接連開幕；明年暑假高雄有大型水岸公園；2027年上海又有哈利波特影城；2028年韓國首爾有全球最大的無軸式雙環摩天輪、阿布扎比也剛宣布興建中東第一座迪士尼樂園。」

反觀香港，他指啟德體育園之後，未來幾年有甚麼新文化或旅遊地標可以令人期待？大型基建從規劃到落成往往需時十年八載，故他建議政府把握市區重建和新發展區的土地，興建新一代旅遊設施，例如主題樂園、歌劇院及大型度假村等，升級「無處不旅遊」的城市格局。

文化體育及旅遊局副局長劉震指今年1月至4月有1,608萬訪港人次，較去年同期多10%；內地旅客佔1206萬、非內地旅客402萬，分別按年多8%及17%，而早前五一長假期的入境人數亦增加，顯示香港旅遊業強勁復甦。