美認定華電池材料補貼高達721％　 鋪路徵稅

美國商務部周二（20日）表示，初步裁定中國關鍵電池材料產業享有不公平的高額政府補貼，相信是為美國對相關電池組件徵收反補貼稅鋪路。

美國商務部指，調查起於美國石墨生產商等利益方的申訴，指控中國政府通過大規模補貼人為壓低石墨、硅等活性陽極材料價格，削弱美企在全球市場的競爭力。上述材料是電動汽車電池的重要組成部分，包括石墨、硅等核心原料，根據初步裁定，美方發現中國相關企業獲得的補貼率最高達721%。

中國是全球石墨的主要生產國，美國59%的進口天然石墨來自中國，人造石墨進口比例則高達68%。若最終美國對中國關鍵電池材料產業實施高額關稅，可能進一步推高美國電動車製造成本。

另在北京周四（22日）舉行的記者會上，中國商務部新聞發言人何咏前回應美國對人工智能晶片出口管制問題時表示，美方濫用出口管制遏制打壓中國，違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中國企業正當權益，危害中國發展利益。中方對此堅決反對，將密切關注美方後續情況，並採取堅決措施維護自身正當權益。