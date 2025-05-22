港鐵東鐵綫2月工程車事故完成調查　揭工作指引缺針對性程序　

港鐵東鐵綫於今年3個月內出現兩次工程車故障事件，其中2月5日的事故涉及一列吊運工程車的25噸吊機基座未能回復水平狀態，現已完成調查，發現港鐵公司未有因應製造商的操作指引，就涉事工程車提供針對性的復修程序，以致團隊未能及時重置系統。港鐵代表將於下周一(26日)向立法會鐵路事宜小組委員會，交代兩宗事故的調查及跟進工作。

東鐵線今年2月5日及4月27日凌晨分別發生兩宗工程車事故。兩宗事故均涉及港鐵工程車在路軌上完成維修保養工作後，設備未能正常運作，使工程車未能及時在列車服務開始前駛離相關路段。其中，2月5日的事故涉及一列吊運工程車的25噸吊機基座未能回復水平狀態；4月27日的事故則涉及一列用作檢查架空電纜的工程車的升降台機件故障。港鐵在兩宗事故進行緊急復修期間，一直維持東鐵線全線列車服務，惟列車班次密度受到影響，並需要額外行車時間。機電工程署在兩宗事故均有即時派員到場初步調查，並要求港鐵公司在一個月內提交報告。

根據政府提交的文件，港鐵已向機電署提交2月5日事故的調查報告。機電署審視報告後，亦有進行獨立調查，並確認事故起因，是由於吊運工程車吊機基座水平，在事發路段進行復位操作時，觸發了工程車的安全保護機制，相關水平調節系統自動鎖定，以致工程車因安全理由而未能移走。惟港鐵公司就涉事工程車的操作手冊及復修指引，未有因應製造商的操作指引，提供針對性的復修程序，以致團隊未能及時重置系統；而在復修期間的應對需時，以致延長了復修所需的時間。

機電署已要求港鐵就上述調查結果及建議，作出一系列的改善措施，涵蓋涉事工程車以及其他在港鐵網絡使用的同類型工程車。當中包括按照製造商指引，以及營運所累積的經驗，定期檢視和更新相應的工作指引和操作手冊、完善復修和緊急應變程序的指引、加強對人員的培訓和演練（特別針對鐵路事故的緊急復修程序）、檢討現時的事故情境風險評估以涵蓋極端的情況、為工程車增設聲響或視像警報裝置以輔助人員操作，及按照風險評估的事故情境配置特別。港鐵正就上述調查結果及建議，落實有關優化改善計劃。

至於4月27日的事故，港鐵正進行調查。機電署的初步調查顯示，事故是由於工程車的液壓系統的液壓控制閥故障，令升降台無法降下。機電署正從工程車系統設計、維修保養及操作程序等多方面作進一步調查。建基於就2月5日事故的建議，機電署亦已進一步要求港鐵公司全面檢視整體工程車車隊的管理，包括設計、維修保養、操作程序、緊急復修流程等，及時查找不足，以期透過針對性的改善措施，提升工程車的可靠性及維修人員應對緊急事故的能力。港鐵已邀請獨立顧問參與審視工程車車隊的相關工作。