華漢在韓斬死2人被正式逮捕　專家促警惕排華情緒

南韓京畿道始興市日前發生連環持刀襲擊事件，造成2死2傷，中國籍男疑犯車哲南（Che Zhe Nan，音譯）周三（21日）被正式逮捕。因應京畿道接連有中國人因偷拍戰機落網及發生今次兇案，在韓華人犯罪問題再次引發當地社會關注，有專家提醒警惕排華情緒。

水原地方法院安山分院周三上午對涉嫌殺人罪和殺人未遂罪的車哲南，開展逮捕必要性審查，並於同日下午以疑犯存在潛逃和毀滅證據之虞為由簽發逮捕證。車哲南涉嫌於上周六（17日）殺害一對長期未還債的中國籍兄弟，並於周一（19日）分別在便利店和公園刺傷歧視他的店主和房東。他出席逮捕必要性審查時未就殺人動機、與受害者關係等回答媒體提問，但出言責難店主和房東。

警方統計數據顯示，去年抓獲的中國疑犯共16,097人，較前年15,533人減少，而同期共768名外國人涉嫌殺人、強姦等重大暴力犯罪，中國人佔33.3%最多，主要與在韓中國人眾多有關。韓媒引述中央大學社會學系教授李秉勳指出，不少人得知個別中國人在韓犯罪後，表達出原本就存在的歧視與偏見，甚至與政治扯上關係，傳播虛假訊息，應對由此引發的仇恨情緒保持高度警惕。