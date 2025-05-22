10歲女童先後遭母親兩任男友性侵　母親要求隱瞞曾遭性虐同被控

一名女童在8至10歲期間，疑先後遭母親兩任男友性侵。其中一人涉8度非禮女童，另一人則與女童4度非法性交。女童母親被問及有關事件時，被指要求女兒及其補習老師隱瞞性侵事宜，同時吩咐男友刪除敏感訊息。涉案兩名男子分別否認4項非法性交及8項非禮罪，女童母親則否認妨礙司法公正罪，案件今（22日）在高院開審。同意事實提到，其中一名男被告早前已承認5項非禮罪，同樣曾摸女童胸及舔她的乳頭。

3名被告分別是全志明（現年53歲），他持雙程證來港；李錦輝（71歲）及匿名被告「N. D.」（49歲）。當中全被控於2019年9月1日至12月31日期間，4次在大埔大光里寶豐樓一單位與女童X非法性交。李錦輝則被控於2017年某日，在粉嶺昌盛苑昌兆閣非禮X，及在大埔某單位7度非禮X。

匿名女被告「N. D.」，被控於或約於2023年4月1日，要求蔡幗豪不要向警方舉報全志明性虐待X；要求Y不要告知所有人全志明曾性虐待X及Y；吩咐全志明告知警方沒有事情發生，並刪除二人的敏感對話；要求Y在警方問她全志明曾否性虐待她的情況下，說沒有事情發生。

同意事實指，女童X於2009年出生，女童Y於2011年出生，被告「N. D.」是兩人的母親。2018年法庭頒令「N. D.」跟丈夫離婚。全志明早前已承認5項非禮罪，案發日期為2025年7月1日至9月30日。被告承認和X在寶豐樓單位午睡期間，親吻X的嘴唇、隔着X的衣服撫弄X的胸部、搓揉X的私處，用X的手斷斷續續地左右搖擺自己的陰莖、把X的內褲脫去，亦有把X抱到自己身上，用陰莖摩擦 X的私處及舔X的乳頭。

控方開案陳詞指，2017年時，李錦輝是「N. D.」的男友；全志明則在2019年成為「N. D.」的男友。2017年時，李錦輝曾在X的住處，摸X的下體，包括曾向X說「我都摸咗你啦，你可唔可以摸返我」，歷時約1至5分鐘。到2019年，全志明曾4度與X性交，當時全沒有使用安全套。X向補習老師蔡幗豪提及性侵事件，蔡向「N.D.」問相關事件，「N.D.」叫蔡隱瞞全志明曾性侵X及Y的事情。

案件編號：HCCC297/2024