旅發局藝博會策展懷舊「士多」　青花瓷零食封存港人回憶

一連4天舉行的香港冉起當代藝博會今日(22日)開鑼，香港旅遊發展局邀請本地藝術家以士多文化為主題，策展「嬌姐士多」設計互動藝術體驗，帶領市民旅客沉浸感受港式士多文化。旅發局期望旅客觀展後，會深入探索各區特色，感受香港「大城小區」魅力。

「嬌姐士多」用上仿馬賽克瓷磚的布置，訪客走進去會見到舊式雪櫃、汽水箱、彈彈波機等懷舊陳設，上面擺放着雪糕、麵包、豆奶及罐頭的「經典零食」，但這些並非真的食物，而是青花瓷藝術品。藝術家許開嬌介紹，青花瓷「零食」用上中國美學特色的工筆技藝而成，又說「零食設嘗味期限，瓷器卻可歷久常新，兩者本質差異碰撞出的驚喜！」許開嬌期望用技藝，把滿載港人集體回憶的點滴滋味封存，延續地道社區特色。

除了有得看，參與者都有得吃。「士多」內提供「蓮花杯」、雪條、樽裝豆奶及汽水等14款小食及飲品，訪客可即場品嘗港式懷舊滋味。而訪客於體驗區消費便可參與懷舊扭蛋機遊戲，隨機獲贈由許開嬌設計、以懷舊零食為靈感的襟章乙枚，亦可選擇投幣至彈彈波機，重拾兒時趣味。

旅發局另於「士多」內特設主題特色牆，描繪社區建築、舊式招牌等特色風貌，冀勾起訪客深入各區探索之興趣。訪客亦可於許開嬌設計的明信片上留言，透過復古鐵皮信箱寄給親友，傳送港式情懷。旅發局期望透過活動推廣本地文化，帶動旅客探索社區特色。