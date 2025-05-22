組織斥港府控煙「靠嚇」　憂令煙民「地下化」轉買私煙

政府「控煙十招」日前出爐，包括加重未完稅煙罰則及逐步禁售加味煙等。智庫百家塔政策研究中心今日（22日）就公布一項研究報告，指出本港私煙氾濫。加上本港與內地控煙力度不一，日後一旦禁加味煙實施，恐只能進一步將煙民推向私煙市場及北上買煙，不但令吸煙行為地下化、更難管制，亦令煙民吸更多來歷不明的私煙而「輸健康」，政府煙稅也可能再度大跌而「輸經濟」。中心共同創辦人及經濟研究總監徐家健認為，港府近年透過「干預供應」方法控煙，惟此做法已走到盡頭，甚至引來反效果，導致私煙，港府「管唔到」；內地煙，「唔輪到你（港府）管」。他建議港府應透過「需求管理」控煙，包括加強全面健康教育，例如根據市民「最後十年想身體點、做到啲咩」等健康目標，提供對應健康建議，取代現時「靠嚇」式宣傳教育。

徐指出，香港現時的煙草產品供應有三大來源，包括市面上店舖售賣的香煙、私煙及內地買回的免稅煙。由於政府連連加煙稅，市面上的完稅煙銷量暴跌6成，惟吸煙率跌幅卻不明顯，反映煙民轉投私煙市場。據他估計，該6成不買完稅煙的人士中，至少一半轉買私煙。加上近期海關屢屢破獲涉款上億的走私煙案，更證明本地私煙市場有利可圖，吸引不法分子鋌而走險，且海關關長亦承認近兩年私煙數字急升，情況與加煙稅有關。他又指，雖「十招」中有加強私煙罰則，惟目前在財赤之下，要進一步加強執法亦會面對資源、人手不足問題。

徐又以美國止痛藥「芬太尼」為例，不少人因為價格較低而轉投黑市，且一旦找到固定、熟悉的買家後，便可克服「固定成本」，終導致在黑市中愈買愈多，情況亦可能在本港私煙市場出現，導致氾濫情況加劇。他又提到，內地是全球最大的電子煙生產商之一，亦未有禁加味煙，兩地控煙力度猶如「一國兩控」。由於北上買煙並非難事，就算港府嚴厲控煙，只要市民仍可北上買煙，情況就如「港島禁煙、九龍新界唔禁」，終令煙民轉買私煙、北上買煙，無助市民健康之餘，亦導致庫房稅收下跌。

他又提到，政府經常以控煙力度較強的澳洲為例支持推行控煙，不過，當地政府會在控煙之餘，提供對應透明度，例如估計私煙市場規模等，加上澳洲未有面對「一國兩制」問題，故情況難以比較。

若政府堅持推行「無煙」，全面禁止加味煙等，徐擔心會令吸煙行為更地下化，變得更難以管制及制訂對應措施。他認為，近年政府大力透過加煙稅、禁售等「干預供應」手段控煙，惟對應的需求一直存在，建議政府從「需求」着手，例如針對煙民可能輕視自己生命價值、未考慮長遠健康等，有些外國地方會由市民出發，「問你（市民）最後十年想做咩」，例如「將行李箱放上飛機行李架」等，再提供對應的生活習慣建議。