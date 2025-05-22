往澳門內河船藏逾2800萬元走私貨　包括受管制魚翅

本月9日，海關區域巡邏船在本港西南面水域進行反走私巡邏時，在分流對開水面截停一艘正開往澳門的貨船。當時船上有9名船員，並且擺滿大量散裝貨物，當關員要求船員出示載貨艙單時，船員只能夠提供一份簡陋粗疏的文件，引起關員懷疑，懷疑貨艙內混雜未列艙單的貨物，企圖借其他貨物掩人耳目，進行走私活動。

關員隨即將貨船押送至屯門海關船隊基地作進一步檢查。經查驗後，海關在貨艙內發現大批未列艙單的貨物，包括懷疑受管制的魚翅、乾貨海味、美容針劑、電子零件、煙草及另類吸煙產品等，估計市值超過2,800萬港元。海關會繼續循不同角度調查，例如貨物來源及最終目的地等，不排除會有人被捕。

調查人員表示，涉案不法分子將另類吸煙產品及煙草，裝入印有日用品牌子的紙箱內，企圖將之偽裝成日用品出口；另外，相關未列艙單貨物亦被混雜在已申報貨物內，意圖魚目混珠。海關會繼續利用風險管理及情報分析，打擊不同類型的走私活動。

海關重申，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬港元及監禁7年；根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人在未有相關許可證的情況下，進出口或管有瀕危物種均屬違法，一經定罪，最高可被判罰款1,000萬港元及監禁10年。市民切勿以身試法。