4月消費物價按年升2%　水電燃升幅最勁

政府統計處今日(22日)公布最新消費物價指數，根據綜合消費物價指數，今年4月份整體消費物價與一年前同月比較，上升2.0%，較今年3月份的相應升幅(1.4%)為高。按年升幅擴大主要是由於今年4月份的差餉寬減上限較去年同期低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在今年4月份的按年升幅(即基本通脹率)為1.3%，亦較今年3月份(1.0%)為高。按年升幅擴大主要是由於旅遊費用和進出香港交通費用上升所致。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年4月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水(上升13.2%)、交通(上升3.8%)、住屋(上升2.8%)、雜項服務(上升2.1%)、外出用膳及外賣(上升1.3%)、雜項物品(上升1.0%)，以及煙酒(上升0.4%)。另一方面，綜合消費物價指數在今年4月份錄得按年跌幅的類別為衣履(下跌4.1%)、耐用物品(下跌1.6%)，以及基本食品(下跌1.3%)。

政府表示，通脹壓力在近月大致維持溫和。4月基本消費物價通脹率有所上升，主要是由於復活節假期較遲來臨，令與旅遊相關的費用錄得明顯按年升幅。基本綜合消費物價指數較去年上升1.3%，上月的升幅為1.0%。各主要組成項目的價格壓力大致維持受控。展望將來，整體通脹在短期內應維持輕微。本地成本和外圍價格壓力應會持續可控。政府會密切監察相關情況。