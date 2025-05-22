涉呃26萬元創科實習計劃津貼　男主腦及8名大學生被捕

執法部門在去年11月接獲一間本地大學求助，指在2023年至2024年期間，一名男子利用大學的求職平台，假意聘請8名本地大學生出任創科相關的短期實習職位，以騙取創新科技署轄下的創科實習計劃津貼，涉款約26萬港元。

根據調查，涉案男子以兩間分別從事五金及科技業務的公司名義，於大學刊登創科實習職位廣告，待成功招聘該8名大學生後，再向他們透露該職位毋須實際工作，各人只需要簽署文件假裝獲聘，便能夠獲得實習資助。該名男子其後以銀行過數方式向學生發放薪金，從而製造出糧證明，然後要求受聘者用現金方式退還全數薪金，並向每人發放500至1,000港元作為酬勞。

從2023年6月至2024年9月期間，該名男子先後向大學遞交文件申請共約26萬港元的資助，其中有14萬港元已經獲批，並且匯入指定的公司戶口。

執法部門經深入調查後，鎖定涉案人士身份，並在昨日(21日)及今日(22日)採取行動，於全港各區拘捕7男2女(19到28歲)，包括報稱為公司董事的集團主腦和8名大學生。同時，警員持法庭手令搜查兩間涉案公司及被捕人士住所，檢獲一批電腦、手機和相關工作文件。所有被捕人士已獲准保釋候查。