5人油麻地暴動罪成囚5年　就定罪及判刑上訴遭駁回

香港理工大學於2019年11月18日被圍封期間，有網民發起行動「圍魏救趙」，其後理大附近發生暴力衝突，當中有213人在油麻地被捕。當中涉及9人的案件，其中5人經審訊後被裁定罪成判囚5年，他們分別就定罪及判刑提出上訴，高院上訴庭今(22日)經開庭後，即時駁回5人的申請，並將於6個月內頒發書面判詞解釋裁決理由。

5名上訴人分別是陳彥宏（22歲）、張穎瑜（23歲）、朱國智（32歲）、高天祐（23歲）及林鳳芝（23歲）。他們被控於2019年11月18日，在窩打老道至咸美頓街之間的一段彌敦道參與暴動。5人當中的張穎瑜及林鳳芝就定罪及刑期均提出上訴、朱國智單就定罪提出上訴、陳彥宏及高天祐則單就判刑上訴。就定罪上訴方面，上訴方提出沒有證據證明上訴人進入暴動範圍的時間、干犯的行為及被制服後的情況，原審法官亦沒有妥善處理辯方證人的證供。刑期上訴方面，上訴方則指上訴人於事發時年輕、案發後亦有更生等判刑應予以考慮。

控方案情指，當晚10時許，警員往彌敦道方向推進期間，有示威者向警員投擲汽油彈等雜物，雙方在彌敦道與窩打老道交界對峙。有人用雷射照向警員及投擲汽油彈，數量達250枚。至近11時半，警員展開圍捕行動，最终成功截獲213人，包括涉案該5名上訴人。

案件編號：CACC 204/2023