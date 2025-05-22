大熊貓龍鳳胎5.27「搬屋」　同日揭曉正式名字　今先探索新居

大熊貓龍鳳胎暴風式成長下，海洋公園下周二(27日)起，把「大熊貓之旅」入口處、盈盈原本居住的高地區域，一併開放予「家姐」及「細佬」入住。「新屋」除了較大空間，亦設更多樹木及植物等，供孖寶探險玩樂。海洋公園亦將在同日揭曉「家姐」、「細佬」的正式名字，而當日起訪客探訪大熊貓龍鳳胎可直接在展館外排隊，毋須再預先領取時間票。

海洋公園今日(22日)安排傳媒拍攝一家3口探索新場地的情況，「細佬」率先充滿好奇地爬到「新屋」，嗅聞草披、大石和樹木，並爬上樹。家姐及後才跟隨「細佬」爬上同一棵樹，但一度卡住旁邊的木製支架。牠倆爬上樹的最高點後，便停下來睡覺。媽媽「盈盈」則在「細佬」旁邊吃竹葉。

園方表示，鄰近「大熊貓之旅」入口處的高地區域地形高低起伏，空間寬闊，設有大量假山石、樹木和綠色植物，營造出茂密的森林氛圍；另設木製平台和樹枝結構物。海洋公園公司動物及保育部主管祝效忠指，大熊貓孖寶的體能正在穩健發展，愈來愈喜愛探索四周、挑戰自己。伸延的棲息地能提供更豐富的活動空間予「家姐」和「細佬」釋放精力和好奇心，鍛煉各種生活技能。

祝效忠續指，展館中間區域會成為牠們的遊戲室，設置更多種類的環境豐容物，進一步刺激孖寶的身體、感官和認知，亦令盈盈可享受「me time」(休息時間)。海洋公園又指，當日起訪客到訪「大熊貓之旅」可直接在展館外排隊而毋須預先領取時間票。

另外，海洋公園發出傳媒邀請，指萬眾期待的港產大熊貓龍鳳胎正式名字即將揭曉，並將在下周二舉行「公布大熊貓龍鳳胎寶寶名字」活動。