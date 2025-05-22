港產內鏡機械人輔助切除膀胱腫瘤　復發風險降4成

膀胱癌是泌尿系統常見的其中一種惡性腫瘤，亦是全球十大常見癌症之一。當中約75%的膀胱癌患者屬於「非肌肉入侵性膀胱癌」，腫瘤大小不超過3厘米。中大醫學院及工程學院去年12月透過本港研發内鏡手術機械人，完成全球首宗機械人輔助「膀胱腫瘤整塊切除術」，至今已為8名患者，徹底切除整塊膀胱腫瘤。團隊表示，研究證實相對傳統手術，整塊切除術能有效將復發風險減低40%，建議定為3厘米或以下膀胱癌腫瘤的一線治療。

中文大學醫學院團隊去年12月至今年4月，利用本地研發的內鏡機械人，為8名膀胱癌病人，經尿道進行腫瘤整塊切除手術，是全球首個利用機械人輔助有關手術的醫療團隊，全部病人均已徹底清除腫瘤，其中6人在術後30日內沒出現明顯併發症，並在一兩天後可以出院，其餘兩宗尚待觀察。團隊期望這個階段臨床研究可完成10宗手術，再進入下階段研究。

但團隊指，整塊切除術的難度高，有一定程度的穿刺及出血風險，負責操作手術的外科醫生需有較高的專業水平，要完成30至50宗手術訓練，才能熟練所需技術。中大醫學院外科學系泌尿外科組副教授趙家鋒表示，使用機械人輔助，可增加手術穩定性，減低穿刺及出血風險，提升手術精準度，亦可減低併發症，以及因腫瘤組織殘留的復發風險。

系統研發團隊成員之一、中大工程學院機械與自動化工程學系教授郭嘉威指，全柔性雙臂內鏡手術機械人與其他機械人略有不同，它可兼容現時醫院所使用的內鏡及電池都系統，初心亦是希望可以降低醫院的成本，在研發過程中亦考慮到未來的產品、滲透性、兼容性等，希望更多醫生可以學習系統。他續指，未來預計可拓展到消化道、子宮、膽管疾病等其他需要高精準度及低創傷性的治療範疇，亦透露消化道、下消化道，已開始準臨床測試。