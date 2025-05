停車場英文告示刷新人認知　超市標價隱藏算術伏位

《東呼即應》近日發現網傳停車場錯誤英文告示,將「請『拍』八達通」硬譯成「Please take a photo of the Ocotopus」,惹來網民嘲笑;令人「O嘴」的還有超市價錢牌,有貨品標「一件12元」、「兩件29元」,令人摸不着頭腦;亦有「韓式部隊鍋大碗麵」標售天價999元,有網民質疑是否以韓圜標價。

近日網上流傳一張停車場告示,英文寫著「Please take a photo of the Octopus」,即請幫八達通拍照,引發熱議。仔細對照中文原意實為「請拍八達通卡」,疑似工作人員直譯「拍卡」動作鬧出笑話。

中英翻譯烏龍事件層出不窮,內地商場曾將「乾貨」譯作「F**k goods」,源於簡體字中「乾」和「幹」都寫作「干」,導致機器翻譯出現尷尬誤會。

超市價錢牌也常出現令人啼笑皆非的情況。有商品標價「一件8元,兩件16元」,被網友調侃是在考驗顧客的乘法能力;更離譜的是「一件12元,兩件29元」的標價,購買兩件反而更貴;還有南韓泡麵標價高達999元,網友戲稱「難道是用韓圜計價?」(約合6港元)。