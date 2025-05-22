苦主申訴被ATM機「食」1,500元　咁做隨時令你渣都冇

《東呼即應》接獲兩名觀眾投訴，均指在使用櫃員機時遭遇「食錢」情況。其中一名觀眾存款一萬元，但卻「被食」1,500港元，客戶服務職員堅不「認帳」拒絕「回水」；另一觀眾欲提取3,200港元，但櫃員機僅吐200港元現金，即「食」了3,000港元，他立即向銀行報告，但也拖了足足一個月才獲發還款項。律師提醒市民如遇類似情況應立即向銀行反映，並記錄相關細節，甚至「拍片」整個提存款過程以保障權益。

銀行分行數量減少下，市民少不免會到自助櫃員機提存款，但《東呼》近日收到觀眾投訴「被食錢」。其中一名年逾七旬的馬先生上月在清晨時分提款3,200港元，但提款機僅吐出200港元，隨後便自動結束交易，卡也被「吞」。事件發生後，路人提醒他立即向銀行報告。他隨即致電卡中心，並親自前往銀行分行備案，詳細記錄事發經過。然而，銀行最終花了一個月時間才將「被食」的3,000港元退回其戶口。馬先生感慨，櫃員機其他人使用時一切正常，為何偏偏是他中招？他又說這次雖然取回錢，但擔心未來會再發生類似情況。

但並非人人都像馬先生一樣「幸運」。許先生今年3月初在將軍澳存款一萬元。當時他分兩次將一疊20張500港元現鈔存入櫃員機，第一次有4張被退回，即已存入8,000港元。許先生再嘗試弄整齊該4張鈔票存入，雖然「成功」存入3張，只退回1張，但櫃員機屏幕顯示的金額維持在8,000港元，變相有1,500港元不翼而飛。

許先生因趕着上班，未能當場處理，只致電銀行客服跟進。他苦笑說，銀行每次都以「需要翻看閉路電視」為由拖延一個多月，最終聲稱已檢查當天全日機器的運作紀錄，但指並無異樣，又說櫃員機攝錄鏡頭沒拍到許先生當時存入多少錢，拒絕承認問題。

針對類似情況，律師梁永鏗提醒市民，若遭遇櫃員機「食錢」，應立即記錄事發時間、地點及情況，並通知銀行職員或致電客服備案，並記錄職員名字等。此外，他建議市民可在存鈔或提款時拍攝交易過程，例如拍下逐張存鈔的過程，有助證明存入金額的準確性，令證據在日後有爭議時較有說服力，但須避免拍到他人以免侵犯私隱。