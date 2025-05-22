餐飲業調查揭80%員工被減薪凍薪　工會籲限制輸入外勞量

本港最新失業率上升至3.4%，其中餐飲服務活動業的失業率更由5.3%攀升至5.7%。工會調查發現，接近30%受訪者正失業，近80%人去年被凍薪或減薪，而輸入外勞的飲食業僱主比例飆升至71.9%。工會促港府檢視輸入外勞計劃。

勞聯飲食行業委員會與飲食業職工會聯合會今年1月至4月問卷訪問950名勞工，當中包括54%全職員工及18%兼職或散工從業員。調查發現近30%受訪者現時失業，48.5%受訪者表示去年被凍薪，31.4%更遭減薪；76%受訪者指其公司有同事離職或被解僱，反映本港飲食業勞工就業環境惡化。

報告亦揭示，飲食業已輸入逾2萬名外勞，僱主輸入外勞的受訪者比例飆升至71.9%，但本地勞工失業率達5.7%。港九勞工社團聯會秘書長周小松表示，現在已輸入很多外勞，不少本地員工的崗位被外勞取代，認為很多工種不應該再輸入外勞，政府應真正檢討政策。勞顧會成員譚金蓮促檢討「補充勞工優化計劃」，恢復26個工種限制，並加強監管已輸入外勞的行業，防止僱主藉此解僱本地員工。