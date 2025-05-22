29歲女訪菲律賓染麻疹　傳染期曾到3學校1安老院工作

29歲女子感染麻疹，潛伏期內到過菲律賓。病人已於周一(19日)出院。衞生署衞生防護中心今日(22日)正調查個案，由於病人在本港沒有接觸麻疹感染者，故此列為外地輸入個案。病人傳染期內曾到3間學校和1間安老院舍工作，135名接觸者全部對麻疹具備免疫力。中心會繼續對該四間機構進行醫學監察。

病人在上周三(14日)起出現發燒並向私家醫生求醫，翌日(15日)再到屯門醫院急症室求醫。她於上周五(16日)起出現咳嗽、流鼻水和皮疹，並於周日(18日)到香港港安醫院—荃灣求醫，獲安排留院接受治療。她的臨床樣本經檢測後證實感染麻疹。病人於潛伏期內(4月30日至5月6日)到過菲律賓。

她於傳染期內曾到3間學校和1間安老院舍工作。中心已與學校和安老院舍保持緊密聯繫，以跟進該病人的接觸者。中心已聯絡上述四間機構內的135名接觸者，當中沒有高危人士，全部沒有出現病徵，經中心評估後全部對麻疹具備免疫力（曾接種兩劑麻疹疫苗或於1967年前出生）。中心會繼續對該四間機構進行醫學監察，並要求相關負責人如發現出現麻疹病徵的人士，應向中心報告，以便中心跟進。