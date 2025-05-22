日藝人櫻井翔街訪台青年　探討兵役制

日本電視台的二戰結束80周年專題「勿使現在變戰前」，周日（18日）起一周以「日本周邊有事」為題探討地區局勢。日本男團「嵐」成員櫻井翔專訪台灣地區領導人賴清德，引起不少大陸網民批評。櫻井翔另在台北街頭訪問年輕人，詢問對台灣兵役制度的看法，有受訪者稱萬一「台灣有事」，一定會回應徵召。

台媒周三（21日）報道，台灣過去服義務役時間為2至3年，之後一度縮短至4個月，但去年開始恢復1年期的兵役制度。櫻井翔在台北街頭訪問兩名男大學生，他們認為4個月其實學不到甚麼，又指服兵役有其必要，但沒人真的想上戰場。其中一人因出生於2005年1月，剛好要改為服兵役1年，他曾覺得運氣很差，但心態逐漸發生變化，強調會回應徵召，因喜歡現在的台灣，自己受益於當地福利，如果打過來的話，也希望盡一份力。

另外，賴清德周二（20日）發表就職周年談話，大陸官媒主播同日播報國台辦的回應時，誤將「阻擋不了『祖國』終將統一，也必將統一的歷史大勢」一句，口誤說成「阻撓不了『兩國』」，雖急忙修正，但播出後立刻引發熱議。有前主播曾透露，在新聞聯播出錯，罰款只是最輕微懲罰，最嚴重是直接下崗。