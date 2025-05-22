黑客入侵WhatsApp帳戶　騙徒假冒議員發借錢訊息

詐騙案猖獗。議員陸頌雄今晚2(22日)在社平台貼文，指其WhatsApp帳戶被黑客入侵，向他的朋友發出借錢的信息，更會顯示他近期的最新照片作證明。他強調有關信息是騙子所為，着朋友注意切勿上當，又重申他絕對不會向人借錢，亦無此需要。他表明正緊前往報案求助。

陸頌雄亦上載了WhatsApp的對話，騙徒用了陸頌雄的頭像發訊息，說：「我需要轉4,8000港紙給我朋友，我不方便經我的戶口，想請你幫我先轉給我朋友，你方便呀。」而陸的朋友隨即回覆：「係咪詐騙，你咩朋友」。

實際上，騙徒偽裝議員進行詐騙早有前科。與陸同屬一個工會的議員黃國在今年初於社交

平台表示，有騙徒利用人工智能(AI)偽造他的聲音，利用語音通話向他的友人借錢，而友人先後3次合共匯入數十萬港元至騙徒指定的戶口。他強調自己對朋友因此造成的金錢損失深感不安。

黃國指朋友要求他還錢，詢問下得知朋友誤信電話語音中的「AI黃國」，先後借出數十萬港元，他形容該偽造黃國「聲音像到十足」，朋友早前不虞有詐，詢問下才發覺自己墮騙網。

有騙徒更利用AI犯案。在去年底，多名議員收到一式一樣的疑似詐騙電郵，除了標題直指議員「嚴重違紀」，更附上一幅合成圖，疑用AI將議員的樣貌配到與裸女的床上片段截圖。內文提到自己是私家偵探，受人所托調查發現議員有違規問題，表明想「求財」，才確保片段不外流。收到生成圖的議員懷疑是詐騙案，亦已報案。