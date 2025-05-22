金鐘麥當勞首設智能保溫櫃　推全球限定餐單慶50周年

香港麥當勞位於金鐘的旗艦店早前全面翻新，並在上月21日重開。該店翻新後，用餐空間增加30%，並成為全港首間設有智能保溫櫃的門店，方便外賣員直接取餐。該店明日(23日)起另會推出期間限定餐單，集合世界各地麥當勞的特色美食，包括美國的BLT安格斯、加拿大的BLT脆雞堡等。

金鐘海富中心的麥當勞旗艦店，最高峰時曾創下每小時服務超過1,000名顧客的記錄，成為全球第2繁忙的麥當勞餐廳。店舖早前「變新裝」成為麥當勞50周年旗艦店，香港麥當勞指出，用餐空間增加30%，更成為全港首間增設智能保溫櫃的門店，供第3方外送平台使用，確保食物保持最佳溫度。

餐廳亦增設全新22米尺長的弧形互動LED屏幕，透過燈光和色彩運用帶來更舒適的用餐氛圍，更會播放經典麥當勞樂園人物動畫片。餐廳亦會為堂食顧客送餐。香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示，早於2015年已將金鐘海富麥當勞打造成全球首間概念店，今年更進一步升級至50周年旗艦店，並特意從世界各地麥當勞搜羅特色美食，推出「Around the World系列」期間限定餐單。

餐廳透露，此系列「只此一間」明天起在金鐘旗艦店推出，包括有包括美國的BLT安格斯、加拿大的BLT脆雞堡、澳洲的三層芝士漢堡包新西蘭的田園沙律包，以及南韓的朱古力肉桂迷你脆條、法國迷你冬甩等。