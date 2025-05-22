精進建築續牌被拒研上訴　稱憂拖慢逾7000資助房屋落成時間

近年曾涉多宗致命工業意外的「精進建築有限公司」，當局今日（22日）宣布，拒絕承建商「精進建築」的續期申請，將由6月20日起從「一般建築承建商名冊」除名。精進建築表示，對屋宇署拒絕續牌申請表示極度遺憾，亦已諮詢法律意見，研究就相關決定提出上訴，同時擔心因被拒續牌，會拖慢逾7,000個資助房屋單位的落成時間。

精進建築稱，自安達臣道意外發生後，已全面檢視工作流程，要求團隊嚴格遵守安全標準，提升地盤工友的安全意識，減低潛在風險，申請續牌之餘，同時亦要求增加一名獲授權簽署人（Authorized Signatory)，惟有關要求同時被當局拒絕。精進建築就有關事宜，諮詢過資深大律師意見，確認根據屋宇署的作業備考，當局需要處理相關申請，並已將有關意見提交當局考慮，會研究就有關決定提出上訴。

精進建築又稱，公司過去兩年運作因續牌事宜受到嚴重影響，如今屋宇署決定不予續牌，擔心會拖慢逾7,000個資助房屋單位的落成時間，增加10億港元計的建築成本，亦會令千計工友的飯碗受害。

香港建造商會則表示，對屋宇署的除名決定表示充分理解與尊重，又指屋宇署在接獲精進建築續期申請後，轉交承建商註冊事務委員會進行多輪面試及評審，委員會認為精進建築在工地安全管理上存在明顯不足，包括獲授權簽署人在工地安全知識和工程安全責任意識不足，未符合要求。