將軍澳綫電纜組件短路致跳掣　波及信號停逾5小時　港鐵致歉

港鐵將軍澳綫今日下午懷疑因高壓電纜故障，引致出現火花及供電受阻，令將軍澳綫全綫服務一度暫停，至10時33分才全面復常，前後逾5小時。港鐵初步調查發現，路段的架空電纜故障，部分組件短路，工程人員會在非行車時間後再詳細檢查。港鐵指重視事件，並就此致歉。

港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲表示，油塘至北角之間的隧道在下午約5時15分因電力設施「跳掣」令電力供應受阻，油塘至北角服務暫停，隨後同綫其他車站的信號系統相繼故障，而要全綫暫停服務。

她指事故在晚間繁忙時間發生，有數列列車當時正油塘至北角之間的隧道，已有序安排列車返回車站，至傍晚6時完成，即用了約45分鐘。港鐵已即時搶修，至晚上8時40分已恢復部分服務；10時33分全線復常。

港鐵車務工程維修總管李劍雄表示，事件後已派工程人員處理，鎖定電力及信號問題，並逐一將受影響列車移離，但期間發現跳掣情況不斷出現，要緊急復修並檢測。初步調查發現路段的架空電纜故障，部分組件短路，工程人員會在非行車時間後再詳細檢查。