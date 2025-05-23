美政府取消哈佛招收外國學生資格　現有學生須轉校

美國政府周四（22日）宣布取消哈佛大學取錄外國學生資格，成為官方近期針對精英高校行動的最新升級。

國土安全部長諾姆在社交平台宣布，撤銷哈佛大學接收外籍學生的「學生與交流訪問學者計劃」（SEVP）認證，導致多達6,793名國際學生面臨即時遣返或轉學風險。她說這算是對全國所有大學和學術機構的警號。

諾姆向哈佛大學移民服務主管馬丁發出正式信函，指控哈佛校方「縱容暴力、反猶太主義，並與中國共產黨進行協調」，認為其校園環境「存在嚴重安全風險」，因此取消該校外籍學生計劃資格。

哈佛發聲明指此舉違法，報復性行動，可能對大學造成嚴重損害。校方聲明稱，校方將全力捍衞接待國際學生和學者的能力。

根據大學統計，哈佛大學2024/25學年招收了近6,800名國際學生，佔其總招生人數的27%。而2022年的數據顯示，該校的中國學生有1,016人，為最大的留學生群體。

早前哈佛大學拒絕按政府要求改革，處理校園反猶太主義問題。繼凍結約23億美元（約179億港元）資助後，政府上周三（14日）要求哈佛審查外國學生犯罪紀錄，否則將失去招收外國學生資格。美媒亦報道，稅務局正考慮取消哈佛免稅資格。