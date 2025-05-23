東方日報A1：過渡屋收費高昂　住戶轟難頂過劏房

過渡屋本是政府希望改善不適切居所住戶的計劃，但位於啟德的過渡屋項目「啟福居」卻被住戶批評收費多多、壓力太大。該項目入伙已近一年，至今入住率未過半，即使位於市區仍曾淪為入住率「包尾」的過渡屋。有入住居民坦言「中伏」，不滿簽約時被催促，近日才發現租約列明住戶需付差餉，計及租金及各種收費，有4人家庭每月要交逾9,000元，費用比劏房更貴，但管理及衞生均不佳，住戶質疑營運機構收費如「乞兒兜攞飯食」。有居民收集了180名屋苑居民簽名，反對繳納差餉。有議員直言，營運機構應平衡利益與居民的承受能力，否則勢難吸引劏房戶入住。

由非牟利機構「齊惜福」營運的「啟福居」位於啟德沐安街，共721個單位，去年8月開始入伙，截至本月初，入住率只有近40%。本報近日接獲多個「啟福居」租戶申訴，指4月底起陸續收到差餉物業估價署的信件，並接獲齊惜福通知每個單位都要繳付差餉，不少居民大感奇怪，因租金連同差餉等雜費加起來，每月開支甚至比劏房更貴。

租戶梁小姐表示，她起初申請4人單位，但因4人單位數量有限，又有迫切住屋需要，最後入住了齊惜福建議的兩個相連二人單位，打通單位中間，空間比4人單位細小，月租卻貴48%，高達8,880元，若連同差餉，每月將繳逾9,000元，比租劏房更貴。她又指在簽租約時本想細看租約，卻被問「你一係租、一係唔租嘅啫，睇咁耐個條款做咩？」結果不知道要交差餉，形容整個過程都相當被動。

另一名租戶陳小姐亦是近日查詢才知要繳交差餉，她直言不合理，因其他機構營辦的過渡屋都不會要求租戶交差餉，直斥以一間非牟利機構來說，齊惜福對過渡屋租戶收取差餉的做法「涼薄」，形容是跟基層玩法律遊戲，因簽租約時無主動告知有差餉收費，「都係恰我哋好多人都係新移民，或者冇點讀過書、中文差」，她收集了啟福居180名住戶的簽名，全部都是反對齊惜福向他們收取差餉。

香港社區組織協會亦有經營過渡屋，社協副主任施麗珊表示，不同營運機構做法不同，社協會為租戶繳交差餉，而管理費亦包含在租金之內，若屬綜援戶則租金按綜援計劃租金津貼最高金額計算，非綜援家庭則按家庭每月總收入約25%計算。

施又稱，由於要幫助居民繳交差餉，對社協亦造成龐大負擔，但明白租戶經濟已有困難，故盡力繳交，希望差估署能大方免除非牟利機構的過渡屋項目差餉。

議員陳學鋒認為，申請過渡屋人士大多對租金變化敏感，若每月租金開支與劏房相若，劏房戶便不會勞師動眾搬至過渡屋，他指明白營運機構在市區經營開支不少，但過渡屋非純商業行為，租金釐定有需要考慮租戶負擔能力，作出平衡。

齊惜福回應本報時表示，目前有收到10多名租戶查詢有關差餉事宜，齊惜福在租約條款早已列明租戶需繳交差餉，又稱與租戶簽約時有提醒租戶有關條款；至於其他營運機構或毋須租戶繳交差餉，齊惜福則指是不同營運機構有不同處理手法。

記者馬煒傑、梁皓芊

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