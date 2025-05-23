內地東南北三大戰區　實現醫院船部署

中國海軍「吉祥方舟號」醫院船近日在黃海某海域展開多要素、全流程醫療救護演練，檢驗艦艇整體訓練水平，錘煉官兵遂行多種醫療救護任務的能力。有軍事專家估計，吉祥方舟號已入列北部戰區海軍，即代表東部、南部及北部三大戰區均已實現醫院船戰略部署。

吉祥方舟號舷號為868，是中國自主設計建造第3艘萬噸級遠洋醫院船，船上配備先進醫療衞勤設備及醫護人員，戰時可為傷員提供海上早期治療及部分專科治療，平時可執行海上醫療救護及國際人道主義救援等任務。

作為中國現時最新大型醫院船，吉祥方舟號在許多方面均有優化提升，更加適應備戰打仗需求，同時更加貼合戰場衞勤工作需要。它不僅在野戰外科方面有突出優勢，能處理爆炸傷及燒燙傷等特殊傷情，還可應對地震與海嘯等突發自然災害導致創傷及感染等病例，發揮人道主義救援優勢。

此前，中國海軍已有兩艘遠洋醫院船，分別是「和平方舟號」及「絲路方舟號」。軍事專家曹衞東指出，中國三個戰區均有醫院船，當不同方向同時執行軍事任務時，可保障都有醫院船，當某一個方向戰爭或軍事行動加劇時，也可把3艘醫院船同時調往一個方向。