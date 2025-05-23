大方縣接連山泥傾瀉至少4死　降雨量破歷史極值

貴州省畢節市大方縣周四（22日）接連發生山泥傾瀉，其中在長石鎮有2人被困，果瓦鄉慶陽村有19人被困。內媒周五（23日）報道，救援人員尋獲長石鎮被困者，均已遇難；果瓦鄉被困者中已搜救出2人，亦已無生命體徵，目前災害共導致4人死亡。

周三（21日）晚到周四上午，因持續強降雨，當地發生多宗山泥傾瀉，將進入救援現場的道路掩埋。至周四傍晚6時，救援現場的一側道路被打通，挖掘機等工程機械進入現場，消防、安能救援等多支救援力量仍在開展搜救工作。現場通過無人機空中俯瞰，可見整個山泥傾瀉坡面大致呈紡錘形，除了坡面一側有少數建築未受衝擊，整個現場只見土石，很難看見殘留建築。

氣象部門數據顯示，周三早上6時至周四早上6時，貴州省中部西北部出現強降水，大方縣出現大暴雨，其中三個氣象監測站降水量超過200毫米。大方縣縣長任勁飛指出，因降雨量過大，突破了當地歷史極值，滑坡體初步估計約200萬方。有目擊村民看到，事發時另一名村民聽到巨響後，衝出房門查看情況，被垮塌的土石瞬間捲走。

貴州省近期發生嚴重洪澇、地質等災害，特別是畢節等地發生山泥傾瀉災害，造成人命傷亡和財產損失。國家發展改革委緊急安排中央預算內投資2,000萬元人民幣（約2,173萬港元），支持災區基礎設施和公共服務設施災後應急恢復。