電子「牛肉乾」6.15起執行　研新功能供商用車司機收告票及交罰款

6月15日起將逐步實施以電子方式發出交通告票，執法部門公布，實施初期會同時發出紙本及電子告票，作過渡安排，司機可以選擇其中一張告票清繳罰款。已向運輸署提交電子聯絡方式的車主，會透過流動電話短訊及電郵收到電子告票。電子告票載有通知書編號、違例車牌、日期時間地點，及電子繳款號碼。

執法部門表示，車主是違例泊車的責任人，但大多商用車輛的司機會代車主處理告票罰款，因此措施實施初期會雙軌並行，同時發出實體和電子告票，告知車主和司機車輛有違泊情況。當局正研發新功能，下一階段安排車主協助旗下司機登記，方便商用車司機接收電子告票資料和處理繳交罰款，相關措施落實後，再視乎市民反應和網上平台的使用情況，停止發出實體告票。

執法部門指，違例人士可沿用實體告票的處理方法，透過櫃員機繳交罰款，不一定要下載「電子交通告票平台」網站及流動應用程式繳交。一般紙本告票會放在違例停泊車輛的擋風玻璃位置，新措施推出後，車主違泊期間若正在附近餐廳用膳，短時間內已透過短訊或電郵收到告票，提醒盡快將車輛駛走。