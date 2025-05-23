澳洲新省華人無故遭圍毆吐口水　華強烈譴責

近來有中國網民透露，過去幾天中文社交媒體上充斥亞裔學生在澳洲新南威爾士省遭受暴力襲擊的影片和貼文，不少華人在日常生活中無故被人吐口水、推搡、豎中指、踢倒甚至毆打，更有當地青少年當街圍毆華人夫婦，女方直接送醫。中國駐悉尼總領館周五（23日）回應指，強烈譴責相關暴力行為。

其中，一群青少年在悉尼街頭圍毆一名華人女子的影片周四（22日）被上傳在TikTok，顯示坐在地上的華女遭拳打腳踢並吐口水，男伴試圖阻止他們繼續打人，同時打電話求助。整個襲擊過程持續近一分鐘，直至一名途人見狀上前阻攔，青少年才逃離現場。上傳影片的人表示：「你敢相信這種事嗎？一對華人夫婦僅僅因為說中文，就在街頭遭到20多名青少年圍毆。」網民怒斥，這是赤裸裸的種族歧視。另一段影片顯示，4名青少年在快餐店外對路過的中國面孔吐口水、豎中指，據稱他們亦在悉尼多個城區騷擾和攻擊亞洲人。

中國駐悉尼總領館發布消息指，近日新南威爾士省出現了一些針對華裔和中國留學生的暴力行為，總領館對此高度重視，堅決反對並強烈譴責暴力行為，將盡最大努力，採取有效措施，保障領區中國公民正當權益。