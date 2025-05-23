煲電話粥衝燈撞車　警務督察罪成　准保釋待6月6日判刑

去年8月一名男警駕駛私家車離開沙田警署，期間一直跟友人「煲電話粥」，不久更疑「衝紅燈」，結果與另一輛私家車發生碰撞，令該輛私家車上的司機及乘客受傷。男警否認危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪受審，今（23日）在沙田裁判法院被判罪成。裁判官施祖堯認為，事發時紅燈一早亮起，被告有充足時間準備停車，惟他卻「睇錯燈」，屬非常嚴重的疏忽，押後至6月6日判刑，以索取社服令報告，被告續准保釋。

現年29歲被告王昶然，報稱任職警務督察。據辯方求情指，被告的父母均為警察，被告未過試用期，現時月入約7萬港元，冀法庭判處非監禁刑罰，否則或會影響被告的工作。法庭最終亦接納建議，先押後索取社服令報告才判刑。

控罪指，被告於2024年8月3日，在沙田沙田圍路與沙田路交界近燈柱N0688，在道路上危險駕駛一輛私家車，引致姓陳男子身體受嚴重傷害。辯方早前透露，被告願意承認不小心駕駛罪，爭議點在於被告的錯誤是否屬於危駕。審訊時，控方在庭上播放行車記錄儀片段，顯示被告當日獨自駕駛私家車，由沙田警署駛出，沿路一直傾電話。未幾便見到被告的私家車駛過紅燈。

裁判官裁決時指，被告聲稱把距離案發地點較遠的燈號，當作案發地點的燈號，法庭認為供詞不合情理。對於是否每日駕車往沙田警署一事，被告在警誡錄影會面及庭上供詞有矛盾。綜合上述，裁判官裁定被告並非誠實可靠證人。裁判官指，案發路段屬十字路口，繁忙車多，案發時紅燈已亮起長達8秒，被告有充足時間觀察及準備停車。他未能觀察或「睇錯燈」，屬於非常嚴重的疏忽，駕駛態度遠遜謹慎小心的駕駛者，裁定被告危駕罪成。

案件編號：STCC 370/2025