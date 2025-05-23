造謠汽車拖貓施虐兼網暴司機　3人被行拘

網上近日傳出海南省海口市疑發生虐貓事件，遭汽車拖行，當地警方其後闢謠，稱未發現司機故意虐貓行為。三名網民因捏造散布虐貓等不實訊息，並帶人在公安機關門前喊口號，被當地警方行政拘留10日並罰款。

周一（19日）晚流傳的一段「行駛中的寶馬車拖行小貓」影片，引發網絡關注。海口市公安局龍華分局周二（20日）發布警情通報並公布事發畫面，稱未發現司機故意虐貓行為，而是牽引繩卡在車輛底盤上引發的意外。對於網民反映「同一輛車、一黃一黑兩隻貓」的影像，警方核查發現，是車輛行駛經過不同地點時所拍，為同一事件、同一隻貓，因不同環境光線、拍攝角度，造成貓和牽引繩的顏色有異。

海口市公安局周四（22日）再通報，30歲男子史某某看到網上相關影像，在毫無事實依據下造謠他人虐貓，在社交平台上編造傳播大量虛假訊息並散布當事人私隱。25歲女子冉某某以虛假訊息帶領他人在公安機關門前呼喊口號，聲討當事人並進行網絡直播，擾亂公安機關正常工作秩序和社會秩序。31歲女子陳某為製造社會輿論，在網上隨意散布公民個人訊息，嚴重侵害私隱。三人的違法行為均造成惡劣影響，而事件中其他涉嫌違法犯罪相關人員的調查工作仍在進行中。