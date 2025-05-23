顧立雄要求軍方2027年達高戰備目標　增大陸攻台成本

台灣當局多次指控大陸以軍事與灰色地帶手段進逼，外界關注陸方會否於2027年完備攻台能力。台媒周五（23日）刊出台防務部門首長顧立雄的專訪，他要求台軍於2027年達到「高戰備」目標，讓大陸攻台成本高於利益，讓對方「每天醒來都不會覺得是（犯台）好日子」，才能讓行動時間點不斷延後，也是台灣「備戰才能避戰」真正意義。

顧立雄在專訪中特別說明「建軍」概念，強調建軍備戰不只是與時間賽跑，更要以宏觀視角掌握境內外環境及趨勢，該部門應對當下威脅時，也結合安全環境變化等因素前瞻預判，發揮「主導先制」優勢，包括2028年乃至2030年的中長程戰略規劃，完成聯合戰力、兵力整建規劃，依境內產能、境外供售意願及防衞預算裕度等考量分批籌建。他談到，今年下旬起秉持「科技取代人力、火力取代傳統兵力原則」，配合新式武器獲裝期程及汰除老舊武器裝備等措施，重新檢討三軍主戰、守備與後備部隊兵力結構，其中明年起逐年汰除CM12坦克，並以無人機部隊取代。

顧立雄要求台軍以務實態度面對戰備整備，希望透過演練應對大陸可能快速「由演轉戰」可能性。在預定7月9至18日舉行的漢光41號實兵演練，新增7項演練內容，包括灰色地帶應處演練、檢視戰備部署效能、提升後備教召規模、建構仿真作戰時序、推動軍民整合協調、驗證新式裝備作戰效能、深化軍事交流。被問及台建潛艇原型艦海鯤號的進度時，他強調該艦達到安全條件後，才會進行海上測試，因此沒有時間點；而量產艦的戰鬥系統將與性能提升後的劍龍級潛艇相同，為美國和澳洲現役潛艇使用的美系戰管系統。

顧立雄又提到，該部門除了致力於軍審制度外，亦推動幾項修法，其中擬配合安全法修法精神，提出《陸海空軍軍官士官服役條例》對應修正草案。如涉及重大危害台灣安全案件而情節重大者，即使判決尚未定讞，也可依法先停發退休俸。此事由法務部主責，防務部門配合提出對應草案，並由立法院審議，他希望此舉可阻嚇「敵前效忠」行為。