女星黃楊鈿甜耳環風波發酵　父被揭違規經商受查

內地17歲女星黃楊鈿甜日前傳出在學校成人禮活動，佩戴天價名牌耳環，被質疑與她的家庭背景不相稱，其父楊偉強調女兒佩戴耳環非正品，也否認是貪官等傳言。惟事件持續發酵，四川省雅安市成立由紀檢監察、公安、市場監管等部門組成的聯合工作組，核查楊偉在雅安工作期間及其涉雅安的有關情況，並對其涉嫌違法違規問題立案調查。

通報指，楊偉2010年10月報名參加雅安市公開招錄公務員考試，翌年被錄用入雅安市城市管理行政執法支隊，之後借調至雅安市投資促進局。楊偉2017年2月以夫妻長期兩地分居、無法照顧小孩為由辭職，該局翌月按程序與他解除聘用合約。通報澄清，他任職雅安市城市管理行政執法支隊工作人員時，未參與災後重建項目工作；在雅安市投資促進局及其下屬事業單位工作期間，也不涉及災後重建項目招標、資金審批管理和慈善捐款。

雅安市投資促進局通過官方平台發布的招商引資項目中，楊偉作為招商項目聯絡人的有一個，為估算投資7億元人民幣（約7.6億港元）的滎經縣雲峰山4A級景區開發招商項目，最終沒招引到投資商。聯合工作組核實，雖然他在雅安工作期間未經手災後重建項目招投標，未涉及災後重建資金審批管理和慈善捐款，但涉嫌違規經商辦企業問題，在參加公開招錄公務員考試和工作期間涉嫌故意隱瞞違法生育二孩問題。監察機關已對此立案調查，將依法依規嚴肅處理。