新界南打擊白牌車　拘2男包括1名內地漢

新界南區警員今日(23日)進行一個打擊白牌車非法載客取酬的行動。行動中，警員喬裝為乘客，在荃灣分別登上兩輛私家車前往青衣。當到達目的地後，警員拘捕一名59歲的本地男司機及一名43歲持內地通行證的男司機。

據悉，車資分別為63及75元，其中被捕內地男子早前以訪客身份到港，持有香港駕駛執照，他涉嫌「違反逗留條件」被捕。兩名司機均涉嫌「利用汽車作非法出租或取酬載客用途」，及「沒有第三者保險而使用汽車」被捕。而涉案的兩輛汽車亦被扣留檢驗。

該名59歲被捕本地男子已獲准保釋候查，須於6月下旬向執法部門報到。該名43歲內地男子另涉嫌「違反逗留條件」，現正被扣留調查。

執法部呼籲市民應該選用合法的公共交通工具，如果相關車輛是用作非法載客取酬用途，有關車輛的第三者保險可能會失效。一旦發生意外，其他道路使用者，包括乘客或行人都會失去應有的保障 。根據道路交通條例，私家車必須領取相關許可證才可以作合法載客取酬用途，違例者首次定罪，最高會被罰款一萬港元，以及監禁6個月，而再次被定罪，會被最高罰款2.5萬港元，以及監禁一年。